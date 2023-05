Primo Maggio: mons. Tisi (Trento), “quando il lavoro non c’è la vita perde sapore”

Lunedì 1° maggio, Festa del lavoro, l’arcivescovo di Trento Lauro Tisi ha celebrato la Messa nella chiesa parrocchiale di Pergine. “La festa del lavoro – ha sottolineato mons. Tisi – è uno dei pochi riconoscimenti alla fatica e alla bellezza del quotidiano, la celebrazione della normalità come inestimabile valore. Ecco perché quando il lavoro non c’è la vita perde sapore. La dignità di ogni persona, infatti, non è frutto di effetti speciali, ma si costruisce nella fedeltà al giorno dopo giorno, così come la goccia è in grado di scavare la roccia. Ognuno – ha concluso l’arcivescovo – faccia la sua parte perché la vita non perda sapore”.