Ordinariato Militare: Roma, il 16 dicembre il concerto per la pace

In prossimità delle festività natalizie, l’Ordinariato militare ha organizzato con lo studio legale Tiani-Spataro di Roma e con il Centro italiano Gestal, una associazione di promozione sociale, la seconda edizione del “Concerto per la pace”. L’evento si terrà nella chiesa di Santa Caterina a Magnanapoli, in Roma, sabato 16 dicembre alle ore 18,30 e si incentrerà sulla Sinfonia n. 7 in La maggiore, op. 92 di Ludwig Van Beethoven. Protagonista l’Orchestra sinfonica del Molise diretta da Andrea Magnelli, soprano Romina Cicoli. Saranno eseguiti anche pezzi classici della tradizione natalizia. “Stiamo vivendo un periodo storico in cui il mondo sembra in continuo conflitto e, proprio per questo, non può esserci altra via se non quella segnata dai valori cristiani, per un’autentica riappacificazione dell’umanità – afferma don Pasquale Madeo, rettore di Santa Caterina -. La musica è un’arte che unisce al trascendente, quindi avvicina a Dio. In tal senso – prosegue – vale la pena ribadire quanto sosteneva nel VI secolo il grande scrittore cristiano Cassiodoro nelle sue Institutiones: ‘Se continueremo a commettere ingiustizia, Dio ci lascerà senza la musica’”.

