Società: Gaeta, sabato un convegno per parlare di economia sostenibile e sviluppo del territorio tra terra e mare

(Foto: diocesi di Gaeta)

Palazzo De Vio, a Gaeta, ospiterà dalle 10 alle 13 di sabato 1° ottobre un convegno dal titolo “Un’economia sostenibile per la comunità. Le prospettive di sviluppo del territorio tra terra e mare: associazioni, enti ed istituzioni a confronto”. Il convegno, moderato da Marco Iasevoli, giornalista di Avvenire, è promosso dal quotidiano in collaborazione con l’inserto domenicale Lazio Sette. L’iniziativa si inserisce nel percorso di ascolto e dialogo avviato circa cinque anni fa con le diverse realtà economiche, sociali e culturali del territorio. A Lazio Sette partecipano dieci diocesi della regione, un progetto unico nel suo genere, che dialoga con tutte le realtà ecclesiali del Lazio, in primo luogo con la Conferenza episcopale regionale.

Dalle politiche di investimento per il territorio all’economia sociale; dalla pesca sostenibile al microcredito come strumento per l’economia locale: durante il convegno si analizzeranno nel dettaglio le prospettive e le politiche di sviluppo del territorio, concetto – quello di sviluppo – ormai strettamente legato a quello di sostenibilità, e il ruolo delle istituzioni internazionali in tale ambito.

Subito dopo i saluti istituzionali da parte di mons. Luigi Vari, arcivescovo di Gaeta; Marco Tarquinio, direttore di Avvenire; Cristian Leccese, sindaco di Gaeta; Giovanni Acampora, presidente Camera di Commercio Frosinone-Latina; Paolo Di Cecca, presidente gruppo giovani imprenditori Unindustria Latina; Costantino Coros, coordinatore “Lazio Sette”, al convegno interverranno: Benedetto delle Site, presidente nazionale giovani Ucid; Valentina Di Milla, presidente Ucid Gaeta-sudpontino; Nicola Tavoletta, presidente nazionale Acli Terra; Antonello Testa, consigliere delegato all’Economia del Mare di Informare – Azienda speciale Cciaa Fr-Lt; Gianpaolo Buonfiglio, presidente Agci Agrital settore agro-ittico-alimentare; Bernardino Quattrociocchi, ordinario di Economia e gestione delle imprese presso l’Università La Sapienza di Roma e presidente del Mof; Giulio Natalizia, vice presidente Giovani Imprenditori di Confindustria; Vincenzo Buonomo, ordinario di diritto internazionale e rettore della Pontificia Università Lateranense.

A seguire, dalle ore 14,30, è prevista una visita guidata alle bellezze artistiche della città di Gaeta, colonne portanti per la valorizzazione della “Città dell’Immacolata”, chiamata così in quanto fu da questo luogo che Papa Pio IX scrisse la lettera enciclica, “Ubi Primum”, per ascoltare l’episcopato cattolico sulla definizione del dogma dell’Immacolata che sarà promulgato l’8 dicembre 1854.

L’evento sarà trasmesso sulle pagine Facebook di Avvenire, Lazio Sette e Arcidiocesi di Gaeta e sul canale YouTube dell’arcidiocesi di Gaeta.