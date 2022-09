Ecumenismo: al via all’Angelicum un programma di “formazione continua” in occasione del 25° anniversario dell’enciclica Ut unum sint

L’Istituto di Studi Ecumenici della Pontificia Università “Angelicum”, in collaborazione con il Dicastero per la Promozione dell’Unità dei Cristiani, ha istituito un programma di formazione continua in ecumenismo in occasione del 25° anniversario dell’enciclica di San Giovanni-Paolo II Ut Unum Sint. Questa proposta formativa – spiegano i promotori del corso – è rivolta a delegati diocesani per l’ecumenismo, studenti delle varie facoltà pontificie e degli istituti superiori di scienze religiose, sacerdoti, religiosi e religiose, laici e laiche desiderosi di aggiornare e approfondire le loro conoscenze in campo ecumenico. Il programma didattico è articolato in moduli didattici, visite ecumeniche in realtà cristiane di Roma e conferenze pubbliche. Il tema delle conferenze di quest’anno sarà dedicato alla riconciliazione e unità dei cristiani nella storia ed esperienza della Chiesa universale, soprattutto nei territori dove i cristiani sono chiamati, oggi come in passato, a dare una testimonianza comune della loro fede (Medio Oriente, Iraq). Le lezioni sono tenute in lingua italiana da professori, ufficiali dei dicasteri curiali ed esperti nella materia appartenenti alle diverse chiese e confessioni cristiane. Inizio delle lezioni il 7 ottobre. Per maggiori informazioni sul programma e il calendario delle lezioni, clicca qui.