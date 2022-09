Germania: i vescovi si confrontano sulla “pastorale in situazioni d’emergenza”, a partire dall’esperienza dell’alluvione 2021. Donati quasi 50 milioni, centinaia di volontari per curare i traumi

L’alluvione del 14-15 luglio 2021 che ha colpito alcune regioni della Germania occidentale ha ucciso 186 persone; dei 56mila abitanti, 17mila hanno perso tutto, e circa 42mila persone, hanno comunque visto danneggiate le proprietà; 3mila edifici (su 4.200) sono stati gravemente danneggiati. Tutte le chiese della regione hanno subito danni. Da quel giorno la Caritas tedesca non ha smesso di lavorare al fianco delle persone colpite. Lo ha potuto fare grazie alla generosità delle donazioni: 49,9 milioni di euro sono stati raccolti; 37 sono stati distribuiti alle 5 Caritas diocesane coinvolte; i restanti vengono utilizzati per la ricostruzione. Questi alcuni dei dati a partire dai quali oggi i vescovi tedeschi, riuniti a Fulda per l’assemblea plenaria, si sono confrontati, per approfondire il tema della “pastorale in situazioni d’urgenza”. Si tratta di quel servizio offerto dalla Chiesa in Germania a tutte le persone che si trovano in situazioni gravi (morti improvvise, incidenti drammatici, eventi catastrofici…). Avviene in collaborazione “ecumenica, su scala nazionale, disponibile 24 ore su 24 e caratterizzato da un alto livello di professionalità”, ha spiegato il vescovo ausiliare di Erfurt, mons. Reinhard Hauke, che è il referente a livello di Conferenza episcopale. Infatti, oltre agli aiuti materiali, le chiese si sono rese presenti nelle zone alluvionate con centinaia di volontari formati per assistere le persone traumatizzate sul piano psicologico. La sfida che resta, ha spiegato Silva Plum, coordinatrice degli aiuti Caritas, è che “le persone della regione hanno paura di venire dimenticate; alcuni non sanno se saranno autorizzati a ricostruire e si sentono abbandonati dalle istituzioni: continuare a sostenere queste persone e accompagnarle è la nostra sfida, per tutto il tempo che sarà necessario”.