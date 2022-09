Giovanni Paolo I: questa sera in anteprima su RaiPlay la puntata della docuserie che fa luce sulla sua morte

“Papa Luciani, il mistero svelato” è il titolo della puntata della docuserie “Ossi di seppia” di 42° Parallelo che andrà in onda in anteprima questa sera su RaiPlay e venerdì 30 settembre su Rai 3, alle 23. Un format innovativo, con fotografia d’impatto e un team di trentenni diretto da Mauro Parissone.

“Per nascondere un fatto che poteva apparire sconveniente, dato che era una suora ad entrare nella stanza di un Papa, hanno creato una falla che si è rivelata un piatto d’argento per qualsiasi illazione e fantasia”, spiega la giornalista Stefania Falasca, vicepostulatrice della causa di canonizzazione e vicepresidente della Fondazione vaticana Giovanni Paolo I, voce narrante nel documentario. “Per per oltre 40 anni – sottolinea – Giovanni Paolo I è stato trattato sul piano di una morte che è diventata uno story telling. Io credo che la morte di Luciani sia stata la fake news più longeva del Novecento”, conclude.