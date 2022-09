Festival abilità differenti: Carpi, il 1° ottobre si parla di autismo, altruismo e alterità

“Autismo, altruismo, alterità”: è il titolo del settimo evento del Festival internazionale delle Abilità Differenti 2022, che si terrà sabato 1° ottobre (ore 10) presso l’Auditorium San Rocco, a Carpi. A trattare il tema saranno lo psichiatra Franco Nardocci con lo psicologo e Direttore Dipartimento delle Disabilità alla Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro – Onlus, Serafino Corti, moderati da Sergio Zini, Presidente Cooperativa Nazareno, che spiega così la scelta delle tematiche affrontate nel corso del Convegno la cui scelta ha preso spunto dallo slogan del Festival 2022 “E ti vengo a cercare”: “Uno spettro si aggira per l’Europa: lo spettro dell’autismo. Le potenze del mondo psichiatrico, educativo e farmacologico si sono alleate in una caccia spietata a questo spettro. È ormai tempo che gli autistici espongano apertamente a tutto il mondo il loro modo di vedere, i loro scopi, le loro tendenze e che alle fiabe delle interpretazioni professionali contrappongano un manifesto della neuro-diversità. Noi crediamo che la ricerca di un dialogo che, nella nostra esperienza è difficile ma non impossibile, sia la strada maestra per rivalutare l’idea diffusa di dover combattere questo spettro. Il dialogo, la relazione, il rapporto umano rappresentano la chiave di volta essenziale alla maturazione della psiche di ciascun soggetto nel corso del tempo”.