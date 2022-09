Diocesi: Ugento-Santa Maria di Leuca, 2 ottobre l’VIII Cammino di fraternità delle Confraternite

foto SIR/Marco Calvarese

Si svolgerà domenica 2 ottobre, a Presicce – Acquarica, l’VIII Cammino di fraternità delle Confraternite, voluto dall’Ufficio Diocesano delle Confraternite di Ugento ‑ S. Maria di Leuca, che, si legge in una nota della diocesi pugliese, “cura la vita e il cammino di fede delle 47 confraternite presenti sul territorio diocesano, esprimendo al contempo la sollecitudine della Chiesa diocesana per il loro impegno nell’evangelizzazione e nella testimonianza della carità. La maggior parte di esse, espressione della pietà popolare, hanno riconosciuto civilmente il loro fine prevalente di culto e ha avuto il riconoscimento agli effetti civili della propria persona giuridica e sono iscritte nell’apposito registro della Prefettura di Lecce”. Per l’occasione si terrà lungo le strade delle località di Presicce e Acquarica una processione alla quale parteciperanno i confratelli, le consorelle e i Padri spirituali della diocesi, evento che segna “il cammino dell’anno pastorale per vivere insieme un momento ecclesiale di fede, crescita, formazione e fraternità, per uomini e donne che quotidianamente hanno come scopo principale l’incremento del culto, le opere di carità, la penitenza e la catechesi”. A Presicce, alle ore 18, la Messa presieduta da mons. Vito Angiuli, vescovo di Ugento – S.Maria di Leuca.