Demografia: De Palo (Fondazione per la natalità), “Germania dimostra che obiettivo di 500mila nuovi nati l’anno è possibile. Su natalità serve convergenza di tutti i partiti”

“Il dato uscito in queste ore dell’ampia crescita demografica in Germania conferma che l’obiettivo dei 500mila nuovi nati all’anno da raggiungere in 10 anni che con Giancarlo Blangiardo, presidente dell’Istat, ci siamo dati all’ultima edizione degli Stati Generali della natalità non è un’utopia. Perché loro ci sono riusciti e noi quest’anno avremo un ulteriore crollo? Semplice: loro hanno fatto un piano serio per la ripartenza delle nascite, facendo diventare la natalità una priorità, investendo soldi ed energie”. Così Gigi De Palo, presidente della Fondazione per la natalità e presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari.

“Chiediamo al nuovo Governo di mettere al centro questo obiettivo che, evidentemente, non è irraggiungibile – aggiunge –. Si può fare, basta volerlo. Tra l’altro sul tema natalità si potrebbe creare una convergenza di tutti i partiti, essendo diventata la nuova questione sociale. Su questa priorità urge un patto che unisca e non divida e che coinvolga anche tutti gli altri attori del sistema Paese”. “Non serve – conclude De Palo – un ministro alla Famiglia, semmai un ministro all’Economia con un mandato forte e chiaro sul tema famiglia e natalità”.