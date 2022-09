Romania: a Oradea incontro dei vescovi romeni e ungheresi. Card. Erdo, “Gesù Cristo è il nostro comune punto di riferimento”

(Foto: Conferenza episcopale ungherese)

La cura dei rifugiati, il cammino sinodale della Chiesa, la pastorale della gioventù e l’educazione, la formazione dei sacerdoti sono stati alcuni dei temi sui quali hanno riflettuto insieme i membri dei Consigli permanenti delle Conferenze episcopali della Romania e dell’Ungheria. L’incontro dei vescovi romeni e ungheresi, ospitato a Oradea, nel nord-ovest della Romania, dalla diocesi romano-cattolica di Oradea, si è svolto tra il 26 e il 27 settembre. La delegazione ungherese è stata guidata dal card. Péter Erdő, primate dell’Ungheria, e quella romena da mons. Aurel Percă, metropolita di Bucarest. I Consigli permanenti delle due Conferenze episcopali si incontrano annualmente da parecchi anni per discutere su temi comuni per la Chiesa in Romania e Ungheria, e i due Paesi si alternano nell’ospitare i lavori. A Oradea i vescovi hanno ricordato anche il 52° Congresso eucaristico internazionale di Budapest e hanno parlato del patrimonio culturale e della pastorale dei fedeli rom. Inoltre, secondo un comunicato congiunto, hanno riaffermato l’importanza dei valori della famiglia e del matrimonio, sottolineando che “siamo tutti chiamati ad impegnarci per il bene del matrimonio e della famiglia”. Nella messa presieduta dal card. Erdő in una chiesa parrocchiale, il porporato ha sottolineato che “Gesù Cristo è il nostro comune punto di riferimento, che unisce romeni e ungheresi, cristiani dell’Est e dell’Ovest”. E ha invitato tutti a pregare la Regina della pace per la pace in Europa e nel mondo.