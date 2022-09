Rom: Associazione 21 luglio chiede “verità per Hasib”. Gli aggiornamenti in conferenza stampa il 29 settembre

“Verità per Hasib!” è il titolo della conferenza stampa che si svolgerà giovedì 29 settembre alle ore 12 presso la Sala stampa della Camera dei Deputati, in via della Missione, 4 a Roma. A seguito dei tragici eventi del 25 luglio scorso, segnati dalla visita di quattro agenti delle Forze dell’Ordine nell’appartamento di Primavalle abitato dalla famiglia Omerovic nel corso della quale il giovane rom disabile Hasib è precipitato dalla finestra della sua camera, Associazione 21 luglio si è mobilitata dall’inizio per supportare la famiglia nella ricerca della verità. Ne è seguito un esposto alla Procura della Repubblica e un’interrogazione parlamentare a firma del deputato Riccardo Magi. “La verità è ancora lontana dall’essere raggiunta ma alcuni elementi emersi negli ultimi giorni, aiutano alla ricostruzione parziale di un quadro dai profili ancora poco chiari”, dice l’Associazione 21 luglio. Alla conferenza stampa, nel corso della quale verranno indicati gli ultimi aggiornamenti della vicenda, parteciperanno: la madre della vittima con i suoi avvocati; Riccardo Magi, deputato; Carlo Stasolla, portavoce di Associazione 21 luglio.