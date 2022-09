Religiosi: Redentoristi, padre Rogerio Gomes è il nuovo Superiore Generale

Il brasiliano padre Rogerio Gomes è il nuovo Superiore Generale dei Redentoristi. Ad eleggerlo il XXVI Capitolo Generale della Congregazione del Santissimo Redentore. Lo rende noto oggi la stessa Congregazione. Il nuovo Superiore Generale e il suo Consiglio, per i prossimi 6 anni, stabilirà l’orientamento per l’intera Congregazione per aiutarla a rispondere adeguatamente alle sfide attuali nella realizzazione della sua missione nella Chiesa e nel mondo. Durante il Capitolo Generale, i delegati provenienti da tutte le Unità della Congregazione hanno riflettuto sull’identità redentorista, la sua missione, la sua vita religiosa e la formazione. La Congregazione del Santissimo Redentore (i Redentoristi), fondata da Sant’Alfonso de’ Liguori, è un Istituto religioso missionario di diritto pontificio il cui scopo è seguire l’esempio di Gesù Cristo, il Redentore, predicando la parola di Dio ai poveri e agli abbandonati. La Congregazione Redentorista segue veramente l’esempio di Cristo nella vita apostolica, che comprende allo stesso tempo una vita specialmente dedicata a Dio e una vita di lavoro missionario. Attualmente, la Congregazione conta oltre 4.600 membri – sacerdoti e fratelli – presenti in più di 80 Paesi del mondo.