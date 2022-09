Acli: Assisi, dal 29 settembre l’Incontro nazionale di Studi su dignità e lavoro

Si terrà ad Assisi, dal 29 settembre al 1° ottobre, il 54° Incontro nazionale di Studi delle Acli, dedicato al tema “Dignità e Lavoro: vie per la Speranza”. Tre giorni di riflessioni e confronti con esperti, politici, filosofi, docenti ed esponenti del mondo dell’associazionismo. Si inizierà nel pomeriggio di giovedì 29 settembre con una tavola rotonda dal titolo “Vergogne e dignità”, a cui parteciperanno: Bruno Chiavari, presidente Acli Umbria; Alessandro Moretti, presidente Acli Perugia; Stefania Proietti, sindaco di Assisi; Marco Tarquinio, direttore di Avvenire; Antonio Caschetto, Movimento Laudato si’; Francesca Di Maolo, presidente Serafico Assisi; Francesco Piloni, ministro provinciale dei frati minori dell’Umbria; Don Marco Campedelli, docente di religione dell’istituto Maffei di Verona; Erica Mastrociani, responsabile area cultura, studi, ricerche e formazione Acli nazionali; Giovanni Stanghellini psichiatra e dottore in filosofi a honoris causa; Roberto Mordacci, filosofo. Venerdì 30 settembre sarà dedicato al tema “Dignità e speranza”: saranno resi noti, in anteprima, alcuni dati dell’indagine realizzata dall’Istituto di Ricerca IREF-Acli sulla disparità di genere e salariale. La ricerca rileva l’esistenza, le dimensioni e gli effetti prodotti di una disparità retributiva e previdenziale tra uomo e donna e presentati quindici progetti in cui l’Associazione ha costruito concretamente contesti di dignità nei propri territori. Nel pomeriggio alle 15 ci sarà il saluto mons. Giuseppe Baturi, segretario generale della Cei, la testimonianza di Antonia Salzano, madre del Beato Carlo Acutis. Padre Marco Moroni, Custode del Sacro Convento di Assisi, terrà una lectio sulla Basilica di Assisi e sulle sue opere d’arte. “Vergogna, lavoro e speranza” sarà il titolo dell’incontro del 1° ottobre, che si dividerà in due sessioni di lavoro, la prima dedicata alle politiche e le alleanze tra il globale e il locale, a cui parteciperanno: Giovanna Bruno, sindaca di Andria; Silvia Chiassai, sindaca di Montevarchi; Massimiliano Abri e Michela Francesca Di Stefano di Economy of Francesco. La seconda sessione sarà dedicata ad alcune proposte delle Acli e vedrà la partecipazione di Maurizio Landini, segretario generale Cgil; Vanessa Palluchi, portavoce Terzo Settore; Antonio Russo, vicepresidente Acli; Stefano Tassinari, vicepresidente Acli; Damiano Tommasi, sindaco di Verona. L’evento terminerà con le conclusioni del Presidente nazionale Acli Emiliano Manfredonia.