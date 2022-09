Ecologia integrale: Greenaccord, il 14 ottobre a Roma un incontro su economia circolare e rifiuti

“Roma verso il Giubileo, alla luce della Laudato si’: economia circolare e rifiuti” è il titolo dell’evento che Greenaccord promuove il 14 ottobre a Roma dalle 9 alle 17 presso l’auditorium Pontificio Collegio Maria Mater Ecclesiae (Largo Girolamo Minervini, 3). In vista del Giubileo del 2025, spiega il presidente dell’associazione, Alfonso Cauteruccio, Greenaccord “intende promuovere una serie di incontri perché Roma avvii un cammino di conversione ad una ecologia integrale sotto l’aspetto ambientale, sociale e culturale, così come definita nell’enciclica ‘Laudato si’”. “Per decenni – spiega – la città di Roma, per la sua importanza storica e culturale, per la universalità datale dall’esser sede della Chiesa Cattolica e per l’importanza politica dell’essere la capitale dello Stato, è stata oggetto di aspre contese politiche che ne hanno paralizzato il progresso e minato una evoluzione ordinata verso il futuro, creando sfiducia nei cittadini, degrado sociale ed ambientale ed arretratezza infrastrutturale”. Sulle questioni di maggior rilievo per la vita della città, “oggetto di polemiche spesso polarizzate e improduttive, Greenaccord vuole offrire spazi di dialogo e di confronto agli amministratori cittadini, associazioni culturali, enti del terzo settore, forze politiche, per la ricerca di convergenze su soluzioni condivise, nell’interesse della città, dei suoi abitanti e di tutti coloro che la visitano e la visiteranno in maniera ancor maggiore durante l’anno giubilare”.

Questo primo incontro, “proposto a Greenaccord da Demos, Democrazia solidale, riguarda un problema gravissimo sia sul piano sociale che ambientale, che da troppi anni è stato lasciato alla mercé di interessi privati creando disagi, rischi igienici e sanitari, danni economici e costi per i cittadini, lasciandoci una città in piena emergenza, vulnerabile – conclude Cauteruccio – al punto di doversi piegare ad ogni tipo di pressione”.