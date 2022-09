Movimento per la vita: in novembre a Palemo il il 42° “Convegno nazionale Carlo Casini” dedicato alla speranza

Si terrà dal 18 al 22 novembre a Palermo il 42° “Convegno nazionale Carlo Casini”. “Costruttori di speranza. Per un futuro di pace, difendiamo la vita”, il tema dell’appuntamento promosso da Movimento per la vita (Mpv), Centri di aiuto alla vita (Cav) e Case di accoglienza. Quest’anno, spiega la presidente Mpv, Marina Casini, “l’obiettivo del convegno è alto: ci ritroviamo insieme per costruire speranza! Il contesto in cui viviamo molto spesso mette a repentaglio entusiasmo e fiducia, lasciando affacciare qualche venatura di pessimismo: terribili vicende di cronaca, guerra, scenario politico, pretesi falsi diritti che schiacciano i più fragili… tutto questo può portare allo sconforto e non ci aiuta a vedere un futuro sereno”. Di qui l’esortazione di Casini: “Non dimentichiamo però che il Movimento è stato costruito su un binomio: ‘le difficoltà della vita non si superano sopprimendo la vita’ e “per ritrovare speranza bisogna avere il coraggio di dire la verità: la vita di ogni uomo è sacra”. “Il popolo della vita c’è – prosegue la presidente – e il titolo del convegno di quest’anno rilancia la missione del Movimento: per un futuro di pace dobbiamo difendere la vita e così costruire la speranza”. Tra i diversi relatori l’oncologo e medico palliativista Andrea Manazza, lo psicologo e psicoterapeuta Domenico Bellantoni, Maria Luisa Di Ubaldo, presidente di Federvita Lazio, Domenico Menorello, già deputato e coordinatore dell’osservatorio parlamentare Vera Lex.