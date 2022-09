Diocesi: Gorizia, dal 30 settembre la terza edizione dei “Dialoghi di Corte Sant’Ilario”, quest’anno dedicata ai giovani

Per il terzo anno consecutivo la Diocesi di Gorizia organizza il ciclo di tre incontri “Dialoghi di Corte Sant’Ilario”, con la collaborazione delle Aggregazioni Laicali. Gli incontri inizieranno venerdì 30 settembre alle ore 20.30, per proseguire il 7 e 14 ottobre. Il primo dibattito, che prevede gli interventi di Luca Fontana, psicoterapeuta e presidente della Coop. Thiel, e del Dirigente Scolastico dell’ISIS B.E.M. di Gradisca, Marco Fragiacomo, con la conduzione di Miriam Greco dell’Unitalsi, affronterà il tema “Giovani a rischio: gli effetti di pandemia e crisi internazionali”. Da molte indagini europee e nazionali emerge che le fasce di età più colpite dalle conseguenze della pandemia e delle successive crisi sono quelle dei minori e dei giovani. Secondo un recente rapporto di Save the Children, in Italia è aumentata la povertà assoluta dei minori (dal 13,5% del 2020 al 14,2% del 2021), il tasso di uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione nel 2021 è al 12,7%, il terzo peggior risultato nella Ue dopo Romania e Spagna. Da un’analisi della Commissione Europea risulta che i giovani sono stati i più penalizzati dalla soppressione di posti di lavoro durante la pandemia. Secondo i dati forniti da Openpolis, nel contesto regionale la provincia di Gorizia presenta la minor percentuale di neo-diplomati che nel 2019 si sono iscritti all’università (49,4%), dai dati Istat 2021 è anche la provincia con il maggior tasso di disoccupazione giovanile. “GO! 2025 Capitale europea della cultura” potrebbe aprire nuove prospettive di sviluppo per Gorizia e il suo territorio. Il 7 ottobre il focus del dibattito verterà su “Rapporti fra le generazioni: come promuovere un patto educativo territoriale”. Interverranno Massimiliano Popaiz, responsabile del servizio Politiche Giovanili di San Vito al Tagliamento, e Timothy Disegna, direttore del giornale online Il Goriziano, con la conduzione di Paolo Cappelli, presidente dell’A.C. diocesana. Gli incontri si concluderanno il 14 ottobre con la proposta di rimettere al centro l’impegno comune nei confronti dei giovani. Martina Urizio, giovane esponente di Rinnovamento nello Spirito che conduce un percorso giovani diocesano “Terra e cielo”, guiderà il dialogo fra Elisabetta Madriz, pedagogista dell’Università di Trieste, e don Davide Brusadin, responsabile della Pastorale Giovanile del Triveneto, sul tema “Fra fragilità affettiva e precarietà lavorativa, quale futuro per i giovani?”.