Argentina: Giornata del Creato, preghiera interreligiosa promossa da Commissione Giustizia e Pace. A Mendoza nasce una “ecoparrocchia”

(Foto: Cea)

La Commissione nazionale Giustizia e Pace (Cnjyp) della Conferenza episcopale argentina ha convocato un momento interreligioso, nell’ambito del Tempo del Creato 2022, che si svolge dal 1° settembre, Giornata di preghiera per la cura del creato, e il 4 ottobre, festa di san Francesco d’Assisi. La preghiera interreligiosa si svolgerà oggi, giovedì 1° settembre, alle 17, sul canale YouTube della Commissione nazionale argentina per la giustizia e la pace.

Dopo la presentazione di Mariana Roel e Laura Rennella, l’arcivescovo di Corrientes, mons. Andrés Stanovnik parteciperà alla preghiera di apertura, assieme a suor Daniela Cannavina (segretaria generale della Confederazione latinoamericana dei religiosi e delle religiose – Clar), e a rappresentanti delle chiese riformate e della comunità ebraica.

La preghiera conclusiva sarà guidata da mons. Jorge Rubén Lugones, vescovo di Lomas de Zamora e presidente della Commissione episcopale per la pastorale sociale. Quest’anno il tema che guiderà la Giornata sarà “Ascolta la voce della Creazione” e il simbolo sarà quello del “roveto ardente”.

Oggi e nelle prossime settimane si pregherà per il Creato anche in numerose diocesi argentine. E non mancano esempi virtuosi, come la nascita di una “ecoparrocchia” nell’arcidiocesi di Mendoza. Si tratta della comunità di San Vicente Ferrer, nel municipio di Godoy Cruz: come informa l’agenzia Aica, dal 2021, sotto la gestione di padre Horacio Day, ha attuato una serie di scelte concrete, cambiando l’illuminazione della chiesa con luci a led, scegliendo mobili in plastica riciclata, collocando contenitori per il riciclo in diversi punti, entrando nel programma di calcolo delle emissioni di carbonio del dipartimento dell’Ambiente e dell’Energia; presto nel tetto della chiesa saranno posti dei pannelli solari Inoltre, a San Vicente Ferrer è nato il gruppo attivo di “Ecologia integrale”, a cui partecipa volontariamente un’équipe di fedeli.