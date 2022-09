Tempo del Creato: diocesi Albano, il 4 settembre percorso a piedi con riflessioni e testimonianze e incontro ecumenico con vescovo Viva e sociologo Omizzolo

In occasione del “Tempo del Creato”, anche quest’anno la diocesi di Albano invita tutte le donne e gli uomini di buona volontà ad incontrarsi per agire congiuntamente per la cura della nostra casa comune. Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, tra Albano Laziale e Castel Gandolfo si terrà una manifestazione interconfessionale, interreligiosa e aperta alle realtà del territorio dei Castelli Romani, il prossimo 4 settembre a partire dalle 15,30, a cura degli Uffici diocesani per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso e per la pastorale sociale e del

lavoro e della comunità “Laudato si’” Castelli Romani.

L’evento avrà due momenti: il primo sarà un percorso a piedi animato da riflessioni e testimonianze, che si snoderà dal Belvedere Giovanni XXIII di Castel Gandolfo fino a piazza Pia di Albano lungo la pista ciclabile “Cammino della fraternità”. Quindi si giungerà nella piazza Pia dove ci sarà un allestimento di stand e un palco da cui interverranno il vescovo di Albano Vincenzo Viva, i rappresentanti di diverse confessioni e religioni presenti in diocesi, e Marco Omizzolo, sociologo dell’Eurispes, che da tempo è impegnato nella denuncia delle condizioni di schiavitù e oppressione in favore della promozione dei diritti dei braccianti dell’agro pontino (specialmente Sikh).

Si tratta di un evento che la Conferenza episcopale italiana chiede di organizzare congiuntamente dall’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso e l’Ufficio per la pastorale sociale e del lavoro, per sottolineare la necessità di tenere connessi i temi del dialogo e dell’ecologia integrale (diritti, cura dell’ambiente, bene comune, salute, spiritualità) al quale hanno aderito associazioni, enti e realtà che si occupano di promuovere e far vivere questi temi nel nostro territorio e che animeranno la piazza con laboratori didattici, stand informativi e materiale divulgativo per far conoscere la ricchezza e le diverse declinazioni della “cura”.

All’evento, che gode del patrocinio del Comune di Albano Laziale, saranno presenti i rappresentanti dell’Ufficio diocesano per l’educazione, la scuola e l’insegnamento di religione cattolica, della Caritas diocesana, della Pastorale dello sport e tempo Libero e dell’ufficio diocesano Migrantes, insieme a, tra gli altri: Oratori, Azione cattolica, Agesci Zona Castelli, Comunità Laudato si’ Roma 2, Comunità di Sant’Egidio Anzio, Acli di Nettuno, gruppo RnS Gesù Risorto.