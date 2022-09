Guardia Svizzera: espande la presenza in Svizzera con un ufficio stampa e un punto di contatto per le autorità

foto SIR/Marco Calvarese

La Guardia Svizzera Pontificia sta espandendo la sua presenza in Svizzera creando un ufficio stampa e un punto di contatto per le autorità. Il Comandante della Guardia Svizzera ha affidato il nuovo compito a Stefan Wyer, originario di Visp, nel Canton Vallese, e ha avuto rapporti diretti con la Guardia Svizzera per diversi anni. Dal 1° luglio 2022 è consulente aziendale indipendente per comunicazione e politica. Il nuovo ufficio è ora raggiungibile tramite e-mail comunicazione@guardiasvizzera.ch. A causa dell’aumento dell’organico della Guardia Svizzera Pontificia da 110 a 135 uomini, si legge in una nota, la necessità di assumere nuove reclute è aumentata. Il reclutamento, quindi, deve “essere sostenuto da un lavoro di pubbliche relazioni più attivo”. Ad esempio, sarà creato un punto di contatto diretto per i media svizzeri, e le attività di informazione dei partner della Guardia, come la Fondazione della Guardia Svizzera Pontificia, la Fondazione Caserma e l’Associazione delle ex-Guardie Svizzere, saranno coordinate in maniera più stretta. L’Ufficio di collegamento rappresenta anche gli interessi del Corpo presso le autorità e nei confronti della politica.