Diocesi: Iglesias, sabato 3 settembre l’ordinazione episcopale di mons. Erbì

Sabato 3 settembre 2022, alle ore 17.00 nella chiesa di San Francesco in Iglesias, si terrà l’ordinazione episcopale di mons. Walter Erbì, nominato lo scorso 16 luglio da Papa Francesco arcivescovo titolare di Nepi e nunzio apostolico in Liberia e in Sierra Leone.

La celebrazione con il rito di ordinazione sarà presieduta dal card. Pietro Parolin, segretario di Stato di Sua Santità Papa Francesco, e sarà concelebrata dal card. Arrigo Miglio e dal vescovo di Iglesias Giovanni Paolo Zedda, insieme a numerosi altri vescovi.

“Per ragioni di sicurezza e ordine pubblico la zona circostante alla chiesa di San Francesco sarà interdetta al traffico veicolare e alla sosta, ragion per cui il tempio potrà essere raggiunto solo a piedi – spiega in una nota la diocesi di Iglesias -. L’accesso alla chiesa sarà libero fino a esaurimento dei posti disponibili”.