Croazia: incontro tra i vescovi di Pozega, mons. Skorcevic, e l’ortodosso Jovan. Discusse questioni di mutuo interesse e come affrontare il passato comune

Mons. Antun Skvorcevic, vescovo di Pozega, Croazia orientale, ha ricevuto ieri nella sua residenza il vescovo ortodosso di Pakrac e Slavonia, Jovan Culibreg. Il motivo dell’incontro è stato il 25° anniversario della diocesi cattolica di Pozega, il 21 agosto; allora il vescovo ortodosso non aveva potuto partecipare alla celebrazione per motivi di salute. I due presuli hanno discusso questioni di mutuo interesse nei rapporti tra la Chiesa cattolica croata e la Chiesa ortodossa serba, tra cui “costruire una fiducia reciproca basata sul Vangelo e coltivare una cultura della storia del passato in modo di non umiliare o offendere nessuno, non manipolare le vittime per motivi di attualità ma conservare la comune dignità, comprensione e rispetto”. Tra le due Chiese locali ci sono molte questioni controverse storiche soprattutto legate ai conflitti del XX secolo nella ex Jugoslavia. Al termine dell’incontro mons. Skorcevic ha regalato al vescovo Jovan un’immagine di Cristo nella tomba realizzata dall’artisti Djuro Seder dal Museo diocesano di Pozega in occasione dell’anniversario della diocesi. Il vescovo Jovan invece ha donato un’icona russa, dittico di Cristo e della Vergine Maria.