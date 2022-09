Diocesi: Imola, al via la festa per la Madonna del Sabbioso organizzata dalla parrocchia S. Maria del Carmine di Toscanella

“Camminare insieme”. È questo il tema della festa della Beata Vergine del Sabbioso, organizzata dalla parrocchia S. Maria del Carmine di Toscanella, nella diocesi di Imola, in programma da oggi all’11 settembre.

A inaugurare la manifestazione, stasera, “sarà un incontro durante il quale parleremo insieme del sinodo – racconta don Francesco Commissari, parroco di Toscanella, sul sito diocesano – e di come i cristiani vivono dentro la società attuale”.

Dopo le restrizioni degli ultimi due anni a causa del Covid, l’edizione di quest’anno tornerà a svolgersi come una volta: “La comunità sarà coinvolta maggiormente, soprattutto durante le processioni lungo le vie del paese”. Saranno dieci giorni all’insegna dello stare insieme, tra incontri, momenti di convivialità, e intrattenimento, anche per i più piccoli.

Tra gli appuntamenti segnati sul calendario spicca una novità: la Camminata della Madonna del Sabbioso, in programma sabato 10 alle 18. Si partirà dal campo sportivo di via Nenni e, dopo un percorso per le vie del centro, si raggiungerà piazza della Libertà: “Sarà un bel momento di condivisione rivolto a tutta la comunità”, prosegue don Commissari. A concludere la festa, la serata di domenica 11, con l’evento “Canta e cammina”, al quale parteciperà anche il vescovo di Imola, Giovanni Mosciatti, “che risponderà ad alcune domande, dilettandosi, poi, nel canto”.

È possibile trovare il programma completo della manifestazione sulla pagina Facebook della Parrocchia di Toscanella.