Giovani: Marcia PerugiAssisi organizza da domani un laboratorio a Barbiana per “Costruire la pace in tempo di guerra”

(foto Marcia PerugiAssisi)

Inizia domani e proseguirà fino al 4 settembre a Barbiana-Vicchio, in provincia di Firenze, il “Laboratorio di Barbiana” con il quale Marcia PerugiAssisi vuole, assieme ad un gruppo di giovani tra i 22 e i 28 anni, in servizio civile, studenti universitari, amministratori locali, stagisti e lavoratori, confrontarsi nella città di don Milani “per cercare di capire cosa sta succedendo e cosa possono fare in prima persona per costruire un po’ di pace in tempo di guerra”. “Mentre la guerra sta travolgendo famiglie e imprese, torniamo a Barbiana per fare come don Milani: dare ascolto e spazio ai giovani, prenderli sul serio, investire sulle loro capacità, energie e intelligenze”. Sono queste le parole di Flavio Lotti, coordinatore della Marcia PerugiAssisi, che continua il suo cammino per la costruzione della cultura della pace all’insegna del motto di don Milani: “I Care!”, mi importa, mi sta a cuore, mi sento responsabile, voglio fare la mia parte. Il 3 settembre i giovani porteranno la grande bandiera della pace della PerugiAssisi alla Marcia di Barbiana, che si radunerà alle ore 8,30 in piazza Giotto e, dopo i saluti del sindaco, del parroco di Vicchio e dei rappresentanti delle associazioni partecipanti, partirà alle ore 9 per arrivare alle ore 10,15 al lago Viola, per poi proseguire verso Barbiana, dove alle ore 11,30 si svolgerà un momento con saluti, riflessioni e canti.