Tempo del Creato: diocesi Massa Carrara-Pontremoli, oggi pomeriggio un incontro presso il Parco Fiera di Barbarasco a cui partecipa il vescovo

Oggi 1° settembre si celebra la Giornata mondiale di preghiera per la cura del creato iniziativa che apre fino al 4 ottobre, festa di san Francesco d’Assisi, il Tempo del Creato un momento speciale per tutti i cristiani per pregare e prendersi cura insieme della nostra casa comune. Anche l’Ufficio diocesano per la pastorale sociale e del lavoro di Massa Carrara-Pontremoli ha organizzato una iniziativa che si terrà oggi pomeriggio a partire dalle ore 15.30 presso il Parco Fiera di Barbarasco; sarà presente anche il vescovo Mario Vaccari.

“Il dominio della tecnica e dell’intelligenza artificiale – si legge in una nota dell’Ufficio diocesano per la pastorale sociale e del lavoro – fortemente trasformate e virate al green con il supporto della finanza insieme ai fondi del Pnrr, rischia di determinare una transizione solo apparente perché non si vengono a modificare gli stili di vita di vita individuali e collettivi capaci di trasformare radicalmente in modo armonico ed equilibrato le relazioni tra uomo e natura”. “Parte da qui – continua la nota – il percorso che inizierà il dibattito all’interno di tutti i movimenti cattolici diocesani per concludersi in occasione della Festa di San Francesco del 4 di ottobre”.

Il programma dell’appuntamento odierno prevede la costituzione di gruppi di lavoro per riflettere sulle tematiche dello spreco alimentare, dei cambiamenti climatici e delle comunità energetiche. Successivamente ci sarà presentazione delle sintesi elaborate dai gruppi cui seguirà un dibattito: il vescovo Mario Vaccari, infine, traccerà le conclusioni della giornata. Al termine è previsto un breve momento conviviale.