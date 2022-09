Diocesi: Asti, oggi la festa liturgica della Beata Vergine del Portone. Iniziative sino a fine mese organizzate dagli Uffici pastorali

Oggi, 1° settembre, cade la festa liturgica della Beata Vergine del Portone, celebrata nella diocesi di Asti. Alle ore 21 vi sarà la processione aux flambeaux che si snoda intorno al santuario e a seguire verrà celebrata la messa presieduta dal vescovo Marco Prastaro, al termine della quale benedirà l’olio della lampada che arde davanti all’antica immagine e rinnoverà l’affidamento dei fedeli alla Vergine. Nel pomeriggio alle ore 16.45 ci sarà la preghiera del rosario e la messa alle ore 17.30 presieduta dal rettore. La festa è stata preceduta dalla novena con i vespri uniti alla celebrazione della messa.

Nella seconda metà di settembre, invece, la Pastorale diocesana affiderà alla beata Vergine le proprie iniziative. “Se andiamo dalla Madonna, lei ci accoglie sempre ma nello stesso tempo ci manda da Gesù – si legge sul sito della diocesi -. La Vergine Maria ci chiede di fare quello che Gesù ci dice: questo vale per la nostra vita personale, ma anche per la nostra Chiesa astigiana. È dunque significativo che la diocesi, nelle sue espressioni pastorali, venga da Maria per sentirsi nuovamente dire queste parole: ‘Qualunque cosa Gesù vi dica, fatela’”.

L’organizzazione dei momenti più significativi sono affidati agli Uffici pastorali diocesani. Venerdì 16 settembre alle ore 21 ci sarà una veglia di preghiera con le famiglie; lunedì 19 settembre, alle ore 18.30, preghiera con l’équipe Progetto culturale e Ufficio comunicazioni sociali; nello stesso giorno, alle ore 21, liturgia della Parola con coristi, animatori liturgici, lettori, ministranti adulti, ministri dell’accoglienza; martedì 20 settembre, alle ore 21, liturgia della Parola con i volontari Caritas; mercoledì 21 settembre, alle ore 21, messa con i catechisti; giovedì 22 settembre, alle ore 21, preghiera ecumenica con i cristiani ortodossi, copti e cattolici; venerdì 23 settembre, alle ore 17.30, messa con i ministri straordinari della comunione e, alle ore 21, concerto spirituale del coro Porta Paradisi; sabato 24 settembre, alle ore 21, preghiera di Taizé con i giovani; domenica 25 settembre, alle ore 17.30, messa presieduta dal vescovo e, alle ore 21, “Veglia della luce con Maria”.