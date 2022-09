Diocesi: Senigallia, da settembre nuovi orari alla Pinacoteca

Arriva settembre e cambia l’orario di apertura della Pinacoteca di Senigallia. Prosegue il “Viaggio della bellezza” promosso dal museo che si affaccia sulla piazza del duomo, favorendo le visite al mattino ed al pomeriggio nel fine settimana e in tutti i giorni festivi. Da oggi 1° settembre, infatti e sino all’Epifania, la Pinacoteca sarà aperta sabato, domenica e festivi con orario 9-12/16-19. Pinacoteca che nell’estate ha conosciuto un incessante flusso di visitatori e dove particolarmente apprezzate sono state le iniziative dirette a promuovere la conoscenza dell’inestimabile patrimonio di arte e cultura in essa conservate: le visite guidate nei giovedì con storici dell’arte così come l’esperienza con Andrea Ippoliti dedicata all’antica tecnica della doratura su manufatti lignei.

Un “Viaggio nella bellezza” che prosegue ancora, in questo autunno ad ingresso gratuito per favorire la massima apertura ad ogni visitatore, e che vuole sempre più coinvolgere anche il mondo delle scuole. Nelle sale dai soffitti affrescati è in effetti possibile scoprire tanta storia ed arte proveniente dal territorio di tutta la diocesi di Senigallia, dagli Appennini all’Adriatico, dal fiume Cesano all’Esino: opere pittoriche, come anche manufatti plurimaterici, paramenti sacri, argenterie, mobilio, musica antica e statuaria.