Unione europea: aperto in Polonia nuovo hub per evacuazione pazienti ucraini. Lenarcic (Commissione), “un esempio di solidarietà”

Un nuovo hub Medevac dell’Ue per l’evacuazione medica dei pazienti ucraini è stato ufficialmente aperto oggi in Polonia, a Rzeszów, dove si trova uno degli aeroporti più vicini all’Ucraina. Finanziato attraverso il meccanismo di protezione civile dell’Ue è un tassello del programma di evacuazione medica lanciato dall’Ue nel marzo scorso: lì saranno ospitati i pazienti in arrivo dall’Ucraina prima del loro trasferimento presso gli ospedali europei dove saranno curati. I pazienti arriveranno all’hub grazie a due voli Medevac a settimana, offerti dalla Norvegia. “Il numero di feriti in Ucraina cresce ogni giorno e gli ospedali già a corto di forniture faticano a tenere il passo con i bisogni”, ha dichiarato il commissario per la gestione delle crisi, Janez Lenarčič, che ha presenziato all’apertura ufficiale dell’hub. A questo si aggiunge “la distruzione delle strutture sanitarie che priva i malati cronici delle cure di cui hanno bisogno per sopravvivere”. Per questo l’Ue ha deciso di “intensificare le operazioni di evacuazione dei pazienti ucraini con un nuovo hub”. “Questo è un vero esempio di solidarietà dell’Ue”, ha aggiunto il commissario, ringraziando i 18 Paesi europei, Italia compresa, che si sono offerti di accettare i 1.143 pazienti dall’Ucraina, dall’11 marzo a oggi.