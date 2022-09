Diocesi: Vicenza, nasce il nuovo servizio settimanale “Voce e Parola” per raccontare territorio e comunità in tv e radio

“Voce e Parola”: un nuovo contenitore della diocesi di Vicenza “per raccontare settimanalmente una comunità e il suo territorio, dando voce a tante storie e soprattutto a quelle buone notizie che troppe volte ancora mancano nella cronaca quotidiana”. “In questa rubrica settimanale prodotta dall’ufficio Comunicazioni sociali – spiega il direttore don Alessio Graziani – convergono e si rinnovano due storici programmi curati dalla diocesi: La Parola (il commento al Vangelo della domenica) e le Notizie dalla Chiesa vicentina (da qualche anno Tracce di Vangelo), mettendo insieme e legando così più saldamente – per usare la celebre espressione del teologo svizzero Karl Barth – la Bibbia e il giornale”. Ma il punto di forza di questo nuovo programma “è dato soprattutto dal mettere insieme le diverse competenze e professionalità di chi in diocesi si occupa di comunicazione, in particolare i giornalisti del settimanale diocesano La Voce dei Berici e dai collaboratori di Radio Oreb e dell’ufficio diocesano per le Comunicazioni sociali”. Il programma, presentato a rotazione da Marta Randon, suor Naike Monique Borgo e Andrea Frison, prevede ogni settimana due servizi curati da Karemi Furlani, l’editoriale di Lauro Paoletto, direttore del settimanale diocesano, il commento al Vangelo della domenica (proposto da preti, diaconi, religiose o laici della diocesi) e l’agenda con i principali appuntamenti ecclesiali della settimana.

Voce e Parola andrà in onda su Telechiara ogni sabato, alle 17.35; su Tva Vicenza ogni domenica, alle 8.40; su Radio Oreb il sabato, alle 11 e alle 21.15, e alla domenica, alle 9.15 e alle 13. I contenuti delle diverse puntate saranno inoltre condivisi e valorizzati sulle pagine social della diocesi di Vicenza, in una logica multimediale finalizzata a raggiungere il più alto numero possibile di persone.