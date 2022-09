Brasile: i vescovi scrivono al Papa, il “grazie” per i card. Steiner e Costa e preoccupazione per il “clima di tensione” in vista delle elezioni

(Foto: Cnbb)

Il procedere del Sinodo sulla sinodalità e altri importanti momenti ecclesiali. La preoccupazione per le imminenti elezioni generali e il clima di tensione che si respira. Un ringraziamento particolare per la scelta di due cardinali brasiliani in occasione del recente Concistoro. Sono questi i temi principali della lettera che i vescovi brasiliani hanno inviato a Papa Francesco, in occasione dell’Assemblea generale della Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile, che si sta tenendo in questi giorni, in presenza, ad Aparecida.

Il Santo Padre viene tenuto informato degli eventi più importanti di questo periodo, nella Chiesa brasiliana: i settant’anni della Cnbb, i 15 anni di Aparecida, il 18° Incontro eucaristico nazionale.

Tutto questo “in uno spirito di collegialità e sinodalità”, atteggiamenti presenti nel tema di questa cinquantanovesima Assemblea. Il testo, firmato dai quattro membri della Presidenza, accenna alla “conclusione della fase diocesana del Sinodo in tutte le Chiese particolari del Brasile, che ci ha dato l’opportunità di vedere un quadro di ascolto sinodale realizzato nelle comunità ecclesiali di tutto il nostro Paese”.

La lettera elenca i punti fondamentali che sono stati discussi dai vescovi brasiliani durante l’Assemblea, evidenziando tra questi l’indagine “Salute integrale del clero”. La ricerca ha mostrato che “molti dei problemi di sofferenza psicologica, stanchezza dovuta al sovraccarico di attività, esperienze di solitudine, sedentarietà e stili di vita malsani, già latenti, sono stati aggravati dalla pandemia di Covid-19”. Lo scopo della Chiesa del Brasile è “trovare forme di accompagnamento pastorale dei ministri ordinati, al fine di migliorare la nostra qualità di vita e di ministero”.

Le elezioni del prossimo 2 ottobre, che si svolgono nello stesso anno in cui il Paese celebra i 200 anni della sua Indipendenza, scrive la Cnbb al Papa, si tengono in un “clima di tensione tra i poteri della Repubblica”. Lo sforzo dei vescovi è quello di “incoraggiare le persone e le organizzazioni della società civile, attraverso il Patto per la vita e per il Brasile, nello stile dell’amicizia e della cooperazione sociale”.

Nella lettera si esprime a Papa Francesco “la vicinanza fraterna e il sostegno nell’esercizio del suo ministero petrino”. Infine, i vescovi del Brasile, che durante tutto questo anno stanno realizzando la visita ad limina, mostrano “comunione con il Concistoro che si celebra”, esprimendo la loro gioia “per la nomina cardinalizia di dom Leonardo Ulrich Steiner e dom Paulo Cezar Costa”.