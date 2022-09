Spiritualità: Unitalsi Lombardia, 400 pellegrini a Lourdes in pullman o aereo dopo la metà di settembre

Quest’anno, con l’attenuarsi delle restrizioni dovute alla pandemia, sono ripresi i pellegrinaggi unitalsiani verso la cittadina ai piedi dei Pirenei francesi. Circa 1.000 pellegrini lombardi hanno vissuto questa esperienza negli scorsi mesi di maggio e agosto. Oltre 400 la vivranno tra qualche settimana, dal 18 al 24 settembre in pullman o dal 19 al 23 in aereo.

Il viaggio, com’è nel carisma unitalsiano, sarà organizzato con mezzi idonei per il trasporto non solo dei pellegrini, ma soprattutto delle persone malate e disabili che ogni anno si rivolgono a Unitalsi per vivere questa esperienza di pellegrinaggio.

Il viaggio in pullman è notturno, sia all’andata che al ritorno, al fine di poter massimizzare la presenza alla Grotta di Massabielle. Gli aerei saranno ben 2 e viaggeranno in giornata all’andata e in serata al ritorno, per una durata di volo di poco più di 1 ora.

A Lourdes si vivranno poi tanti momenti che potranno permettere a tutti i partecipanti di vivere un’esperienza di fede viva e sincera: la messa alla Grotta, per celebrare l’Eucaristia dove la Vergine è apparsa a Santa Bernadette; il gesto dell’acqua, per rivivere quanto la Vergine disse alla 9ª apparizione “andate a bere e a lavarvi alla fonte”; la processione aux flambeaux, per mettere in pratica quanto chiesto dalla Vergine alla 4 ª apparizione “Andate a dire ai preti di fare costruire qui una cappella e desidero che qui si venga in processione”; la messa internazionale, per vivere l’Eucaristia con tutti i fratelli del mondo senza distinzione di lingua; la processione eucaristica, per ricordare come ci sia Gesù Eucaristia come nostra vita e nostra luce; le confessioni e la Via Crucis a ricordare il cammino di penitenza che la Madonna ha chiesto a gran voce già dalle prime apparizioni, ma anche l’amore grande di Dio misericordioso che ci perdona.

Vicino a questo cammino di fede forte, si possono vivere anche grandi esperienze di amicizia e vicinanza perché l’Unitalsi è una grande famiglia in cui nascono amicizie vere e sincere.

Per chi desiderasse vivere questa esperienza è possibile visitare il sito www.lombarda.unitalsi.it e trovare la sottosezione più vicina. In alternativa è possibile mandare una e-mail a segreteria@unitalsilombarda.it o chiamare lo 02-21117634.