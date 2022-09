Tempo del Creato: diocesi Sassari, oggi s’inaugura il circolo Laudato si’ alla presenza di mons. Saba

Oggi pomeriggio, alle ore 17.30, presso gli Orti di San Pietro a Sassari, verranno ufficialmente inaugurate le attività del circolo “Laudato si’ – Sassari”. L’evento è inserito all’interno del “Tempo del Creato”, una serie di eventi finalizzati a creare una nuova sensibilità nei confronti dell’ambiente, casa comune dell’umanità. L’edizione di quest’anno avrà come tema “Ascolta la voce del Creato” e si propone come momento di preghiera, meditazione e contemplazione per la cura dell’ambiente. Papa Francesco nel Messaggio per la celebrazione della Giornata mondiale di preghiera per la cura del Creato invita ad ascoltare quel grido di aiuto per poi rispondere con i fatti “perché noi e le generazioni future possiamo ancora gioire con il dolce canto di vita e di speranza delle creature”.

Il programma della celebrazione turritana dell’evento si articolerà in quattro diverse giornate. Oggi l’inaugurazione e presentazione del circolo “Laudato si’ – Sassari” alla presenza dell’arcivescovo Gian Franco Saba; a seguire la conferenza sulle tematiche della ecologia integrale affrontate nella Laudato sì’ e che avrà come relatori Enrico Gennari, geologo, e Sergio Solinas, educatore. Venerdì 9 settembre alla Spiaggia Maria Pia ad Alghero l’operazione “Spiaggia pulita” sarà l’occasione per raccogliere e portare via i rifiuti e restituirla alla comunità con una nuova luce. Sabato 1° ottobre a San Pietro in Silki, Sassari, alle 19 “preghiera e sobrietà”: momento di preghiera in seno al Triduo di San Francesco che sarà un’opportunità per interiorizzare e vivere al meglio il messaggio della Laudato si’. Stesso luogo, martedì 4 ottobre, per il concerto Laudato si’: nel giorno commemorativo dedicato a San Francesco d’Assisi, si esibirà la Corale studentesca della Città di Sassari, diretta dal maestro Vincenzo Cossu.