Stati Uniti: migranti trovati morti in Texas, l’arcivescovo di Sant’Antonio definisce “crudele e disumana” la strage e chiede preghiere e solidarietà

(Foto ANSA/SIR)

(da New York) L’arcivescovo di San Antonio in Texas ha definito “crudele e disumana” la morte dei 53 migranti, ritrovati soffocati in un camion frigorifero, vicino alla città, la scorsa notte. Mons. Gustavo Garcia Siller ha chiesto preghiere per le anime dei defunti e ne ha chieste altrettante per i 12 sopravvissuti “bambini e adulti” che ora dovranno “portare con sé i ricordi di questa scena di carneficina”. Mons. Siller ha esortato tutti alla solidarietà, “poiché questi fratelli e sorelle sono membri della nostra famiglia” e chiede un ricordo anche per i primi soccorritori che hanno dovuto assistere alla scena e mettere in salvo chi era sopravvissuto. Le autorità statunitensi hanno dichiarato che i deceduti includevano 27 messicani, 14 provenienti dall’Honduras, sette dal Guatemala e due da El Salvador. La tragedia avvenuta lunedì notte è uno degli incidenti più gravi di migranti che tentano di attraversare il confine meridionale degli Stati Uniti. Nel 2017, dieci migranti morirono dopo essere rimasti intrappolati all’interno di un camion parcheggiato in un supermercato Walmart a San Antonio. Nel 2003, i corpi di 19 migranti sono stati trovati soffocati, in un camion a sud-est della città. Il governatore del Texas, Greg Abbott, ha imputato al presidente Biden e alle sue politiche sul confine aperto la responsabilità delle morti. La Casa Bianca ha risposto che, a bordo dell’Air Force One in viaggio per Madrid, Biden stava “monitorando da vicino i rapporti assolutamente orribili e strazianti” di San Antonio e ha aggiunto che, proprio a causa che il confine è chiuso, “queste persone cercano di compiere il pericoloso viaggio usando le reti di trafficanti”. “Sfruttare individui vulnerabili a scopo di lucro è vergognoso, così come lo è la magnificenza politica intorno alla tragedia”, ha detto Biden in un comunicato ufficiale assicurando che farà “tutto il possibile per impedire ai trafficanti di esseri umani di approfittare delle persone che stanno cercando di entrare negli Stati Uniti”.