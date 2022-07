Diocesi: Cagliari, da oggi al 3 luglio sagra di Nostra Signora di Bonaria

Si celebra domenica 3 luglio la 156ª Sagra estiva in onore di Nostra Signora di Bonaria a Cagliari con la tradizionale processione a mare, che negli ultimi due anni ha dovuto essere interrotta a causa delle restrizioni dettate dalla pandemia. I festeggiamenti prendono avvio oggi, giovedì 30 giugno, con il triduo di preparazione, che prevede, alle 18.15, la recita del rosario e, a seguire, la celebrazione della messa a cura di padre Efisio Schirru, responsabile delle Opere sociali mercedarie di Firenze. Venerdì 1 luglio è in programma, alle ore 20.30, un concerto della Polifonica Arborense. Domenica 3 luglio alle 10 la messa solenne presieduta da padre Francesco Podda rettore del Santuario di Bonaria nella quale verranno benedette le corone di alloro che saranno lanciate in mare durante la processione serale. Al rito parteciperanno le cariche civili e militari della Sardegna.

Sempre domenica, al termine della messa delle 11.30, si terrà la “Supplica” alla Madonna di Bonaria. Nel pomeriggio alle 18 la messa, presieduta dall’arcivescovo di Cagliari, mons. Giuseppe Baturi, cui seguirà la “Processione a mare”.

Una copia dell’antico simulacro della Madonna sarà portata in processione nel porto cagliaritano. Al rientro, davanti al sagrato della basilica, l’arcivescovo rivolgerà ai presenti una meditazione ed impartirà la benedizione finale.

La Sagra estiva è una festa popolare, nata ad opera di alcuni giovani reduci della guerra combattuta contro gli austriaci nel 1866.