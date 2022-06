Diocesi: Cefalù, svelato il nuovo prospetto della chiesa di Santo Stefano Protomartire

È stato svelato il nuovo prospetto della chiesa di Santo Stefano Protomartire, detta “del Purgatorio”, di Cefalù. I lavori sono stati temporaneamente sospesi per consentire lo svolgimento dei matrimoni e saranno ripresi a partire da ottobre 2022.

L’intervento di restauro della chiesa ha ottenuto dall’Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della Conferenza episcopale italiana 300mila euro di finanziamento grazie alla contribuzione 8×1000, a fronte di una spesa di 440mila euro. La restante parte della spesa è stata invece presa in carico dalla diocesi di Cefalù. I lavori sono stati eseguiti dalla ditta Edima srl su progetto dell’architetto Salvatore Curcio.