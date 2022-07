Diocesi: Prato, al Museo di San Domenico domani si inaugura la mostra “La Carta Canta…” con opere di oltre 200 artisti

Verrà inaugurata nel pomeriggio di domani, venerdì 1° luglio, al Museo di San Domenico a Prato una grande mostra di opere su carta di artisti contemporanei. L’evento inaugurale di “La carta canta…”, esposizione ideata e curata da Carlo Palli, direttore della sezione di arte contemporanea del Museo di San Domenico e uno tra i più grandi collezionisti d’arte in Italia e in Europa, prenderà il via alle 18.30.

In mostra oltre 200 opere su carta e cartone di artisti italiani e stranieri contemporanei, che Palli ha voluto riunire in un unico grande allestimento che si snoda lungo tutte le sale del museo. L’allestimento, come raccontato dal curatore, “era nato come una piccola mostra che mi era stata commissionata per il museo Marino Marini di Pistoia. Una mostra che non è però poi mai stata fatta e che ho così deciso ora di ampliare e di allestire nelle sale del Museo di San Domenico”.

La mostra sarà visitabile fino al 20 ottobre: nel periodo estivo dal giovedì al sabato dalle 15.30 alle 19, da settembre anche la domenica sempre dalle 15.30 alle 19. Il biglietto d’ingresso è di 5 euro. In concomitanza con i concerti che si terranno nel chiostro di San Domenico dal 18 al 29 luglio, il museo resterà aperto anche in orario serale. Mostrando il biglietto del concerto, chi vorrà durante la serata potrà visitare gratuitamente la mostra.