Corno d’Africa: Unicef, si profila una grave carenza alimentare. “La guerra in Ucraina, bloccando il grano, sta accelerando la crisi”

Nel Corno d’Africa, quattro stagioni delle pioggie “sono saltate nell’arco di due anni e le previsioni indicano che anche la quinta stagione delle piogge, da ottobre a dicembre, potrebbe fallire”, segnala ancora l’Unicef. “La guerra in Ucraina sta accelerando la crisi. La Somalia importava il 92% del grano da Russia e Ucraina, ma ora le linee di approvvigionamento sono bloccate. Con la crescita alle stelle dei prezzi del cibo le famiglie non possono acquistare i beni di prima necessità”. “Stiamo vedendo un tasso allarmante di matrimoni precoci e mutilazioni genitali femminili nel Corno d’Africa, con famiglie indigenti che organizzano il matrimonio di ragazze di appena dodicenni con uomini che hanno più di cinque volte la loro età”, ha dichiarato Andy Brooks, consulente regionale dell’Unicef per la protezione dell’infanzia nell’Africa orientale e meridionale. Tutto ciò sta “portando le ragazze fuori dalla scuola, rendendole maggiormente vulnerabili a violenza domestica e povertà per la vita. Questi dati non catturano la portata del problema: vaste zone del Corno d’Africa non hanno strutture specializzate dove poter segnalare i casi. Questa è una crisi dei bambini e abbiamo urgentemente bisogno di maggiori finanziamenti per aumentare la nostra risposta in Etiopia, Kenya e Somalia, non solo per salvare vite umane nel breve termine, ma anche per proteggerle nel lungo periodo”.