Diocesi: monache agostiniane di Urbino, al via il percorso di preghiera #LuglioPerLaVita

#LuglioPerLaVita. Ha questo nome l’iniziativa lanciata dalle monache agostiniane di Urbino. Si tratta di un percorso di preghiera che si snoda lungo i venerdì di luglio, mese dedicato al Preziosissimo Sangue di Gesù, e che ha come perno proprio il sangue (e quindi la vita) osservato in tutte le sue sfaccettature. Lo scopo è venire incontro a una sensibilità sociale sempre maggiore riguardo temi di bioetica e parimenti di favorire questa sensibilizzazione, creando una rete di preghiera fra persone associazioni gruppi comunità e diventando sempre più il “popolo della vita” (Giovanni Paolo II, Evangelium Vitae).

“Nel 2018, spinte dalle numerose richieste di intercessione per gravidanze difficili o per coppie che non riuscivano ad avere figli e dagli eventi di cronaca (era l’anno della morte di Isaiah Haastrup e Alfie Evans, inoltre da pochi mesi in Italia era stata approvata la legge sulle Dat), le Agostiniane d’Urbino – spiega una nota – hanno preparato la Coroncina per la vita, una preghiera semplice e immediata, usando parole della Sacra Scrittura. Quello stesso anno hanno presentato la proposta del Luglio per la vita: ogni venerdì (giorno scelto perché è in esso che in molti ospedali si praticano gli aborti) recita della Coroncina all’interno dell’Adorazione eucaristica, arricchita da un commentario che di volta in volta aiuta a riflettere sul sangue da una prospettiva diversa: scienza, radici ebraiche, cristianesimo, spiritualità”. Oltre a invitare a pregare nella loro chiesa, in pieno centro storico di Urbino, hanno deciso di divulgare i testi tramite mail e WhatsApp a chi fosse interessato. La risposta è stata inaspettatamente positiva e in quattro anni le adesioni sono state sempre moltissime, permettendo alla comunità monastica di creare o approfondire rapporti con persone e realtà impegnate a favore della vita, da nord a sud Italia.

In questi giorni è in stampa il libro “La Coroncina per la vita” (Editrice Shalom). Oltre alla Coroncina e ai quattro commentari include un’introduzione per aiutare a comprendere meglio il ruolo centrale del sangue nella vita e nella vita spirituale, e altri contenuti.

A #LuglioPerLaVita è possibile partecipare recandosi ogni venerdì di luglio alle 18.15 nella chiesa del monastero di S. Caterina d’Alessandria (via A. Saffi, Urbino): il 1° del mese l’arcivescovo di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado, mons. Giovanni Tani, celebrerà la messa votiva del Preziosissimo Sangue; l’8, 15, 22, 29 luglio ci sarà l’adorazione eucaristica con la recita della Coroncina correlata dal proprio commentario. Inoltre, canale YouTube dell’arcidiocesi possono essere seguite in diretta le “Pillole di spiritualità”.