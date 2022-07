Austria: Gioventù cattolica, festa per i 75 anni dalla fondazione. A luglio il campo “Kaleidio”

Compie 75 anni la Katholische Jungschar – Gioventù cattolica austriaca. Presentato l’ampio programma dei festeggiamenti che interesseranno gli oltre 100mila aderenti all’associazione, che si considera una “voce critica nella Chiesa e nella società” e che affronta questioni rilevanti per i bambini di cui difende i diritti. Questo anniversario sarà celebrato nell’ambito del terzo campo “Kaleidio” – il più grande campo di giovani e chierichetti in Austria – con una messa solenne e una grande festa di compleanno. Il gruppo giovanile cattolico era originariamente inteso come una organizzazione di “livello infantile” della “gioventù cattolica”. Il Gruppo Giovani cattolici oggi accompagna più di 100.000 bambini in Austria e Alto Adige. Oltre al suo impegno per i diritti dei bambini e al suo lavoro di lobby politica, sostiene le persone bisognose mediante la campagna annuale dell’Epifania. È anche responsabile dell’organizzazione di gruppi di chierichetti e ragazze. Lo scopo e la missione del gruppo giovanile è di accompagnare i bambini nel loro sviluppo personale e religioso, di rafforzarli e incoraggiarli, di plasmare la chiesa e la società per e con i bambini. Il “Kaleidio” si svolgerà dal 10 al 16 luglio a Steyr in Alta Austria. Sono attese circa 850 persone, di cui circa 600 bambini. Il grande evento è supportato dall’impegno di centinaia di animatori e assistenti, per lo più volontari: “c’è un grande pool di volontari che lavorano da due anni e investono tempo ed entusiasmo. I volontari sono una pietra angolare della organizzazione giovanile”, ha spiegato Lukas Plöbst, del gruppo dirigente di “Kaleidio”.