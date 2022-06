Papa Francesco: Angelus, ne L’Osservatore di strada “gli ultimi diventano protagonisti”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Oggi viene distribuito qui in piazza il primo numero de ‘L’Osservatore di strada’, il nuovo mensile de L’Osservatore Romano”. Ad annunciarlo ai 15mila fedeli riuniti in piazza San Pietro, durante l’Angelus di ieri, è stato il Papa. “In questo giornale – ha proseguito Francesco riferendosi all’ultima iniziativa editoriale della Santa Sede – gli ultimi diventano protagonisti: infatti, persone povere ed emarginate partecipano al lavoro di redazione, scrivendo, lasciandosi intervistare, illustrando le pagine di questo mensile, che viene offerto gratuitamente”. “Se qualcuno vuole dare qualcosa la può dare volontariamente, ma prendetelo liberamente perché è un bel lavoro che viene dalla base, dai poveri, come espressione di quelli che sono emarginati”, l’invito del Papa.