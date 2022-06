Papa Francesco: Angelus, “fronteggiare incendi e siccità”. “Roma è bella”

(Foto Vatican Media/SIR)

“In questi giorni, a Roma, sono scoppiati diversi incendi, favoriti dalle temperature molto alte, mentre in tanti luoghi la siccità rappresenta ormai un problema grave, che sta causando seri danni alle attività produttive e all’ambiente”. Lo ha detto il Papa, al termine dell’Angelus di ieri. “Auspico che si attuino le misure necessarie a fronteggiare queste urgenze e a prevenire le emergenze future”, l’appello: “Tutto questo deve farci riflettere sulla tutela del creato, che è responsabilità nostra, di ciascuno di noi. Non è una moda, è una responsabilità: il futuro della terra è nelle nostre mani e con le nostre decisioni!”. “In questa festa dei santi apostoli Pietro e Paolo, patroni principali di Roma, formulo i miei auguri ai romani e a quanti soggiornano in questa città, auspicando che tutti possano trovare in essa un’accoglienza decorosa e degna della sua bellezza”, l’augurio di Francesco: “Roma è bella!”.