Papa Francesco: intenzione di luglio, “preghiamo per gli anziani”

“Preghiamo per gli anziani, che rappresentano le radici e la memoria di un popolo, affinché la loro esperienza e la loro saggezza aiutino i più giovani a guardare al futuro con speranza e responsabilità”. È l’intenzione di preghiera di Papa Francesco per il mese di luglio, contenuta nel video diffuso oggi dalla Rete mondiale di preghiera del Papa, un’opera pontificia la cui missione è di “mobilitare i cattolici attraverso la preghiera e l’azione di fronte alle sfide dell’umanità e della missione della Chiesa”. Fondata nel 1844 come Apostolato della Preghiera, è presente in 89 Paesi ed è composta da più di 22 milioni di cattolici. Include la sua sezione giovanile, il Meg-Movimento eucaristico giovanile. Nel dicembre 2020 il Papa ha costituito questa opera pontificia come fondazione vaticana e ha approvato i suoi nuovi statuti.