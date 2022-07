In occasione della festa di san Teobaldo, venerdì 1° luglio il card. Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, sarà in visita a Badia Polesine. Alle 17 parteciperà al convegno internazionale in cui sarà presentato il tratto polesano della via di pellegrinaggio “Romea Strata” mentre alle 19 presiederà nella chiesa parrocchiale la celebrazione eucaristica solenne in onore del patrono a cui seguirà la processione al fiume Adige per la benedizione delle acque.