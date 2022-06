Germania: chiese delle autostrade, la pastorale si apre alla comunicazione online. Esperienza ecumenica

Svolta online per la pastorale autostradale tedesca. Per molti decenni, le chiese autostradali in tutta la Germania hanno invitato i viaggiatori a riposarsi, rilassarsi e riflettere, divenendo punti importanti degli snodi dell’ampia rete delle “autobahn”. Il libretto ecumenico di preghiera e devozione “Riposo per l’anima”, disponibile in tutte le chiese autostradali, ciclabili e cittadine, è stato ora accompagnato da un’offerta digitale che può essere trovata su www.rast-fuer-die-seele.de: contiene preghiere, canti e testi per la contemplazione e la riflessione personale. L’utente troverà una ricca selezione di testi spirituali da ascoltare e con cui pregare. Sono incluse, ad esempio, offerte di opere radiofoniche protestanti e cattoliche, e suggerimenti di altre confessioni. Vengono segnalate varie offerte per le persone in movimento. Il libro di preghiera e devozione sarà ampliato per includere l’offerta digitale e completato dalle sezioni preghiere e testi di benedizione, devozioni, canti, aiuto e servizio. È possibile accedere al nuovo sito web tramite un codice QR nelle chiese partecipanti. “Grazie al nuovo sito web, i vantaggi del mondo analogico e digitale possono essere combinati con i nostri libretti di preghiera e devozionali che sono disponibili nelle chiese autostradali e ciclabili”, afferma Georg Hofmeister, co-promotore della nuova offerta. “Le offerte spirituali delle chiese autostradali e ciclabili possono ora essere utilizzate in modo intuitivo da qualsiasi luogo con uno smartphone”. Il “Riposo per l’anima” è un progetto di cooperazione della Conferenza episcopale tedesca, della Chiesa evangelica in Germania e dell’Accademia degli assicuratori. Targhe, locandine o cartoline rimandano al nuovo sito nelle chiese autostradali e ciclabili oltre che nelle chiese cittadine.