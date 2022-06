Romania: studenti austriaci ristrutturano edificio della Caritas di Oradea. Schmidt (insegnante), “il nostro lavoro ha anche uno scopo solidaristico”

(Foto Caritas cattolica di Oradea)

Si conclude oggi lo stage svolto a Oradea, in Romania, da allievi austriaci. Si tratta di quattordici giovani, quattro ragazze e dieci ragazzi, alunni nel secondo anno a Mödling, collegio tecnico austriaco dove si specializzano in architettura d’interni e paesaggistica. Nel loro soggiorno in Romania, dal 26 al 30 giugno, hanno contribuito al restauro del primo piano del Centro sociale Caritas “San Giuseppe” della diocesi di Oradea. Per gli alunni e i loro tre insegnanti è stata non solo una occasione professionale, trattandosi di un edificio storico e bello, ma anche di un atto solidale. “È la sesta volta che porto i miei studenti a Oradea per lo stage di pratica – ha dichiarato alla Caritas di Oradea Johann Schmidt –. Durante la pandemia, l’istruzione è stata difficile nella nostra scuola: i corsi teorici sono stati integralmente online, e la pratica si è svolta sia live, sia con video o simulazioni sul computer. Siamo dunque contenti di essere riusciti a ritornare alla Caritas di Oradea, dove il nostro lavoro serve anche uno scopo solidaristico. Abbiamo lavorato con gli studenti alla ricostruzione del soffitto al primo piano, applicando il sistema e gli standard che usiamo in Austria”. La Caritas di Oradea svolge vari programmi sociale di assistenza a domicilio, assistenza medica e mensa sociale. Dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, invia pane e farina agli ucraini rifugiati nell’ovest del loro Paese, in collaborazione con la Caritas ucraina di Mukačevo.