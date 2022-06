Ucraina: Dpc, da martedì 14 in pagamento la nuova tranche del contributo di sostentamento

A partire dal prossimo martedì 14 giugno sarà in pagamento la nuova tranche del contributo di sostentamento per cittadini provenienti dall’Ucraina che ne hanno diritto, che potranno così recarsi – solo dopo aver ricevuto notifica tramite sms – presso un qualsiasi ufficio di Poste Italiane presente sul nostro territorio per riscuotere l’importo. A dare la notizia è il Dipartimento ella Protezione civile (Dpc). Sono a oggi oltre 35mila le richieste di contributo pervenute attraverso la piattaforma messa a disposizione dal Dipartimento della Protezione civile, un numero elevatissimo che richiede diversi livelli di verifiche e controlli che stanno andando avanti in tempi rapidissimi. Il contributo, ricorda il Dpc, è destinato a coloro che hanno presentato domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea rilasciato dalla Questura i quali si trovino, o siano stati, in condizione di autonoma sistemazione – presso parenti, amici o famiglie ospitanti – per almeno dieci giorni nell’arco di un mese.