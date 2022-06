Marina Militare: Fico, “apprezzamento e profonda gratitudine per il fondamentale contributo offerto alla pace e alla sicurezza dei nostri mari”

“Nel giorno in cui la Marina Militare italiana celebra la sua festa, desidero ringraziare le donne e gli uomini di questo corpo per la dedizione con cui quotidianamente adempiono al proprio dovere. Professionalità, coraggio, passione e grande umanità da sempre contraddistinguono l’impegno della Marina nella salvaguardia del territorio e delle sue coste, nella protezione della vita umana in mare e della libertà di navigazione”. Lo ha dichiarato il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, in occasione della Festa della Marina Militare.

“Rinnovo dunque a tutto il personale – ha concluso la terza carica dello Stato – i miei più sinceri sentimenti di apprezzamento e profonda gratitudine per il fondamentale contributo offerto alla pace e alla sicurezza dei nostri mari”.