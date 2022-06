Diocesi: Spoleto-Norcia, bambini del catechismo alla Fattoria della Misericordia di Eggi di Spoleto per la custodia del Creato

Sabato 4 giugno scorso i bambini del catechismo di alcune parrocchie dell’arcidiocesi di Spoleto-Norcia si sono ritrovati presso la Fattoria della Misericordia di Eggi, dove, con i rispettivi parroci, gli operatori della Caritas, i catechisti e i volontari, hanno messo a dimora alcune piante offerte dalle parrocchie che hanno aderito al progetto “L’albero un amico per sempre”. Si tratta di un progetto voluto dalla Caritas diocesana e dall’Ufficio catechistico, in collaborazione con le scuole secondarie dello spoletino, sul solco della Laudato si’ di Papa Francesco, con a tema la custodia del Creato. L’evento di sabato scorso, inoltre, spiega una nota diffusa oggi, rientra nel percorso di riqualificazione del Casale-Fattoria della Misericordia che, grazie ai suoi prodotti, ha aiutato tante persone in difficoltà. “Si è gettato un seme di vita a favore della, aspetto che deve contrassegnare ogni cristiano”, sottolineano all’unisono. “Come comunità cristiana crediamo importante –affermano don Edoardo Rossi e Sabrina Guerrini, rispettivamente direttori della Caritas e dell’Ufficio catechistico – che a partire dai più piccoli ci sia un’educazione al rispetto dell’ambiente e a nuovi stili di vita, nella consapevolezza che la creazione, come ci ricorda il Papa, può essere compresa solo come un dono che scaturisce dalla mano aperta del Padre di tutti”. All’incontro hanno partecipato un centinaio di bambini di diverse parrocchie. L’auspicio, concludono i due direttori, “è che il prossimo anno ancora più parrocchie e bambini possano essere coinvolti in un progetto similare sulla custodia del Creato, certi che amare, rispettare e custodire la Terra è compito di tutti, piccoli e grandi”.