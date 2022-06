Giornali Fisc: L’Azione (Vittorio Veneto), ritorna il libretto “Camminamonti” per raccogliere i timbri dei rifugi raggiunti

Per gli appassionati delle escursioni in montagna, il settimanale L’Azione ripropone il libretto “Camminamonti” sul quale raccogliere i timbri dei rifugi raggiunti durante l’estate.

La consolidata iniziativa, giunta alla 28ª edizione, si avvale della collaborazione delle sezioni Cai diocesane, e conta sulla partecipazione di centinaia di escursionisti che condividono l’amore e il rispetto per le Terre Alte. Gli itinerari speciali proposti nel libretto “Camminamonti” non potevano quindi, non prendere spunto dall’Anno internazionale dello sviluppo sostenibile delle montagne, che l’Onu ha dedicato al 2022.

L’edizione 2022 propone alcuni esempi virtuosi di convivenza armoniosa tra l’attività dell’uomo e la natura. Con gli itinerari speciali si invita a raggiungere malghe gestite con cura e passione, casere dove riscoprire il gusto dell’essenziale, rifugi dove si pratica l’autosufficienza, il risparmio energetico e il riutilizzo delle risorse.

Per la Giornata “Camminamonti”, il tradizionale ritrovo di fine stagione, quest’anno, è per domenica 11 settembre a Pian dei Castaldi, alle porte del Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi. A chi consegnerà il libretto con almeno 6 timbri validi spetterà la T-shirt “Camminamonti”; per coloro che realizzeranno almeno 7 itinerari speciali e parteciperanno alla Giornata “Camminamonti”, ci sarà un premio speciale. I libretti raccogli timbri, gratuiti, si possono trovare presso la sede de L’Azione, le sezioni Cai, le biblioteche comunali, gli uffici turistici, gli Informagiovani e i negozi sportivi. Maggiori informazioni sul sito www.lazione.it, canali social de L’Azione.