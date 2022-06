Papa Francesco: a Fafce, “questo inverno demografico è gravissimo”, “Stati hanno il compito di eliminare gli ostacoli alla generatività delle famiglie”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Questo inverno demografico è grave, per favore state attenti, è gravissimo!”. Lo ha detto, a braccio, il Papa, ricevendo in udienza i membri delle Associazioni familiari cattoliche in Europa (Fafce), in occasione dei 25 anni dalla fondazione. “Un’Europa che invecchia, che non è generativa, è un’Europa che non può permettersi di parlare di sostenibilità e fa sempre più fatica a essere solidale”, il grido d’allarme di Francesco, secondo il quale “non si può parlare di sviluppo sostenibile senza una solidarietà fra le generazioni, e questa solidarietà presuppone un equilibrio; ma proprio questo equilibrio manca oggi nella nostra Europa”. “Le politiche familiari non vanno considerate come strumenti del potere degli Stati, ma sono fondate in primis nell’interesse delle famiglie stesse”, ha affermato Francesco, secondo il quale “gli Stati hanno il compito di eliminare gli ostacoli alla generatività delle famiglie e di riconoscere che la famiglia costituisce un bene comune da premiare, con delle naturali conseguenze positive per tutti”.