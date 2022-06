Diocesi: Savona-Noli, “Estate Ragazzi” con “La Società dell’Allegria”. Da giugno a settembre giochi, attività, gite, laboratori

Dal 13 giugno al 9 settembre nella parrocchia San Paolo Apostolo, di Savona, “La Società dell’Allegria” organizza l'”Estate Ragazzi”: giochi, attività, gite, laboratori e tanto altro per bambini e ragazzi dai 3 ai 12 anni. L'”Estate Ragazzi”, spiegano dalla diocesi ligure, da oltre quarant’anni offre alle famiglie un servizio educativo di qualità e un ambiente in cui ciascun bambino possa giocare, divertirsi e crescere. “La Società dell’Allegria” è un’impresa sociale nata nel 2020 nel contesto dell’Oratorio salesiano di Varazze e con l’obiettivo di valorizzare sempre più il metodo educativo di don Giovanni Bosco: il sistema preventivo. Ogni gioco, attività ed esperienza diventa uno strumento di educazione. L’iniziativa si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle ore 7:45 alle 17:30. Per informazioni è possibile contattare il numero di telefono 3517027958, scrivere un’e-mail a info@lasocietadellallegria.it o visitare il sito web www.lasocietadellallegria.it.